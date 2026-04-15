CORRIGÉ-La SFI et Citigroup signent une facilité d'emprunt de 98 millions de dollars en monnaie locale pour l'Afrique du Sud

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(Corrige le paragraphe 9 pour indiquer les prêts pour compte propre de la SFI, et non ceux de la Banque mondiale) par Colleen Goko et Rodrigo Campos

La Société financière internationale (SFI), branche du secteur privé du Groupe de la Banque mondiale, et la banque américaine Citigroup C.N ont signé une nouvelle facilité d'emprunt de 1,6 milliard de rands (98 millions de dollars) visant à accroître le financement en monnaie locale en Afrique du Sud, ont déclaré la SFI et Citigroup mardi.

Cette facilité est destinée à renforcer la capacité de la SFI à fournir des financements en rands aux emprunteurs du secteur privé, dans le cadre d'une initiative plus large des institutions de financement du développement visant à réduire les risques d'asymétrie de devises dans les marchés émergents.

Les emprunts en monnaie locale sont souvent considérés comme essentiels dans les économies en développement, où les entreprises et les projets génèrent des revenus en monnaie nationale mais ont souvent du mal à accéder à des financements à long terme sans prendre de risque de change.

La nouvelle facilité a déjà soutenu l'investissement d'ancrage de la SFI dans l'obligation basée sur les résultats de Cape Water, émise par la FirstRand Bank d'Afrique du Sud.

"Le financement en monnaie locale est extrêmement important à notre époque... nous vivons dans un monde très volatil", a déclaré Jorge Familiar, vice-président et trésorier du Groupe de la Banque mondiale.

Selon lui, les entreprises dont les revenus sont libellés en monnaie locale peuvent être confrontées à des difficultés considérables lorsqu'elles empruntent en devises fortes, ce qui fait du financement en monnaie locale un outil important de gestion des risques.

La transaction s'appuie sur une facilité similaire en shillings kenyans que la SFI et Citi ont signée en 2024.

"On pourrait appeler cette facilité (Kenya) le pilote", a déclaré M. Familiar, qualifiant cette nouvelle facilité de "preuve que quelque chose que nous avons piloté et qui a bien fonctionné peut être reproduit ailleurs." M. Familiar a indiqué qu'au cours de l'exercice précédent, 30 % de l'ensemble des prêts pour compte propre de la SFI ont été accordés en monnaie locale, décrivant la facilité en rand comme faisant partie de l'effort plus large de la SFI pour aider ses clients à gérer le risque de change.

Au cours de la dernière décennie, la SFI a engagé plus de 33 milliards de dollars de financements en monnaie locale dans 71 monnaies locales, selon le communiqué.