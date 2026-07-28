CORRIGÉ-La raffinerie Al-Zour au Koweït devrait remettre en service deux unités de traitement du brut d'ici le 10 août, selon l'IIR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour visant à modifier les sources citées dans le titre et le chapeau, et à ajouter du contexte tout au long de l'article) par Enes Tunagur et Seher Dareen

La Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) a fermé une partie de sa raffinerie d’Al-Zour, d’une capacité de 615 000 barils par jour, le 18 juillet en raison d’une coupure d’électricité, a indiqué mardi l’IIR dans un communiqué adressé à Reuters.

La société publique KIPIC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cet arrêt, qui n’avait pas été signalé auparavant.

La KIPIC prévoit de redémarrer progressivement certaines parties de la raffinerie, notamment une unité de distillation de brut d’une capacité de 205 000 barils par jour, d’ici le 10 août, ainsi qu’une autre unité de distillation de brut de 205 000 barils par jour le même jour, après un arrêt imprévu depuis le 13 mars, a indiqué le cabinet de conseil en énergie IIR, qui recense les pannes.

Cette raffinerie koweïtienne est un important exportateur de carburants distillés tels que le kérosène et le diesel. Il s’agit d’un projet de raffinage relativement récent, mis en service en 2022. L’année dernière, elle a exporté 88 000 barils par jour de distillats moyens vers l’Europe. Plus tôt dans l’année, elle avait réduit les cadences de traitement d’ s lors d’une série d’attaques menées par l’Iran.