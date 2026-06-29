CORRIGÉ - EN POINT DE MIRE-Alors que la succession chez JPMorgan se précise, des initiés affirment que cette fois-ci, c'est pour de bon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 15 afin de supprimer le nom de Bill Demchak, qui a quitté l'entreprise avant l'arrivée de Dimon; corrige les liens hypertextes du paragraphe 10 et rétablit le texte d'ancrage)

* Les dirigeants affirment ne pas envisager une attente de trois ans, malgré le calendrier fixé par Dimon

* Une source a indiqué que JPMorgan pourrait nommer le successeur de Dimon d’ici deux ans à deux ans et demi

* Troy Rohrbaugh est largement considéré comme le favori

par Anirban Sen, Nupur Anand et Manya Saini

Au fil des ans, Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a évoqué à maintes reprises la question de la succession, mais la date de la passation de pouvoir semblait toujours insaisissable. Cette fois-ci, selon certaines sources, le projet est bien réel.

Dimon prévoit de rester directeur général pendant encore trois ans au maximum , les initiés espérant que la banque désignera son successeur – Troy Rohrbaugh ou Doug Petno, les co-présidents nouvellement nommés de la banque – avant cette date.

M. Rohrbaugh, qui a été chargé de diriger l’énorme activité de banque de détail de JPMorgan, est considéré comme le favori en interne, selon deux cadres supérieurs de l’entreprise. Ils ont ajouté que la promotion de M. Rohrbaugh vers l’autre pôle de la banque, loin des activités de banque commerciale et d’investissement, suggère qu’il est le mieux placé pour succéder à M. Dimon à la tête de l’entreprise.

Et le moment venu, Dimon deviendrait président exécutif, a déclaré une autre source proche du dossier, faisant écho à ce que Dimon a déclaré publiquement et s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions sont confidentielles.

Cette succession, si elle devait se concrétiser, mettrait fin à l’une des questions les plus anciennes de Wall Street: qui remplacera Dimon, ce banquier de grande envergure qui a fait de JPMorgan la plus grande banque américaine et l’une des plus rentables?

Les actionnaires sont prêts à voir Dimon passer enfin le relais, mais souhaitent que cela se fasse de la manière la plus harmonieuse possible.

“Ma seule demande à l’entreprise est que cela soit présenté très clairement et géré sans heurts”, a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital en Caroline du Sud, qui détient des actions de JPM, qualifiant la succession de Dimon d’“inévitable”.

CHRONOLOGIE DÉFINIE Dimon lui-même s’est exprimé ouvertement sur la succession, tant en public qu’en privé. Lors d’une réunion informelle il y a quelques semaines au nouveau siège de la banque à Manhattan, Dimon a, de sa propre initiative, évoqué auprès d’un haut dirigeant de Wall Street le “vivier de talents” dont dispose JPMorgan pour lui succéder, a indiqué une deuxième source. JPMorgan n’a pas souhaité commenter ces conversations.

Dimon devrait rester à la tête de la banque pendant encore trois ans au maximum avant de devenir président exécutif, mais un successeur pourrait être désigné plus tôt, d’ici deux ans à deux ans et demi, a indiqué l’une des sources. Chaque réunion du conseil d’administration consacre un temps considérable à la question de la succession, a précisé cette source. Après avoir passé le relais, Dimon devrait rester président exécutif pendant quelques années, a-t-elle ajouté.

Auparavant, Jamie Dimon avait donné des délais variables . Il avait déclaré en 2024 qu’il envisageait de quitter ses fonctions dans moins de cinq ans, un message similaire à celui donné en 2018 . Plus tôt cette année, il avait déclaré vouloir rester au moins cinq ans de plus , une remarque que ses porte-parole avaient alors qualifiée de plaisanterie. En février, il avait déclaré qu’il resterait encore quelques années au poste de directeur général .

Les porte-parole de Rohrbaugh et Petno ont refusé de commenter.

LES RISQUES LIÉS À L'ATTENTE

Même un délai de deux à trois ans comporte des risques.

Les deux dirigeants ont souligné qu’une attente pouvant aller jusqu’à trois ans pourrait accroître le risque pour la banque de perdre des successeurs potentiels, l’un d’eux affirmant que cela constituerait probablement une source de préoccupation pour le conseil d’administration.

Alors que JPMorgan a accordé à quatre de ses principaux dirigeants, dont Petno et Rohrbaugh, des primes de fidélisation de plusieurs millions de dollars, le conseil d’administration de la banque ne souhaiterait probablement pas les perdre, ni aucun autre successeur potentiel, pendant cette période d’attente officieuse, a déclaré l’un des dirigeants.

De nombreux cadres supérieurs, dont Matt Zames et Charlie Scharf, ont quitté l’entreprise pendant le mandat de Dimon pour occuper des postes de direction ailleurs.

Ils n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Si Rohrbaugh ou Petno parviennent rapidement à faire leurs preuves, la banque pourrait agir plus rapidement, ont déclaré les deux cadres. L’un d’eux a indiqué que, selon l’opinion au sein de la banque, Rohrbaugh avait une longueur d’avance, grâce à un parcours impressionnant qui l’a vu gravir les échelons en tant que trader, bien qu’une autre source ait précisé qu’il ne fallait pas écarter Petno compte tenu de ses antécédents en matière de conclusion de contrats majeurs.

Sur la plateforme de paris Kalshi, M. Rohrbaugh est en tête avec 45 % des voix, contre 34 % pour M. Petno.

Pour M. Rohrbaugh, qui s’est forgé une réputation sur les parquets de transactions, occuper le poste de directeur général signifierait un changement radical vers le vaste réseau de succursales de la banque, ainsi que vers les activités de cartes de crédit et de prêts immobiliers, une division qui a représenté près de 39 % de son chiffre d’affaires total au premier trimestre. Âgé de 56 ans, il a débuté sa carrière en tant que trader sur le marché des changes et a rejoint JPMorgan en 2005.

Petno, âgé de 61 ans, prend quant à lui la direction exclusive de la banque commerciale et d’investissement après une carrière de 35 ans chez JPMorgan. C’est un banquier chevronné qui a passé plus de deux décennies dans la banque d’investissement et a dirigé le Global Natural Resources Group de J.P. Morgan. Cette division englobe les services bancaires mondiaux, les marchés, les paiements et les titres, ce qui le place à la tête de certaines des activités les plus rentables de l’établissement.

Si la banque décidait d’accélérer le calendrier, cela ferait écho à une initiative similaire chez son concurrent Morgan Stanley, où Ted Pick a été choisi pour succéder à James Gorman, directeur général de longue date, plus de deux ans après avoir été nommé coprésident.

Pour autant, les actionnaires sont plus que ravis de voir Jamie Dimon rester en poste. Eric Kuby, directeur des investissements chez North Star Investment Management Corp., qui détient des actions JPMorgan , a déclaré que ces actions “bénéficiaient d’une prime de valorisation” par rapport à celles d’autres grandes banques, en partie grâce au “facteur Dimon”.

“Le marché est bien conscient de son intention de ne plus diriger JPMorgan très longtemps”, a déclaré M. Kuby. “Mais nous pensons qu’il fait un excellent travail; donc, plus il restera aux commandes, mieux ce sera.”