CORRIGÉ-Disney nomme Asad Ayaz directeur du marketing et de la marque, et lui confie la responsabilité d'un nouveau groupe de marketing à l'échelle de l'entreprise

Walt Disney DIS.N a nommé mercredi Asad Ayaz directeur du marketing et de la marque , où il supervisera une organisation marketing nouvellement créée à l'échelle de l'entreprise.

Dans ses nouvelles fonctions, Asad Ayaz s'efforcera de développer une approche plus coordonnée du marketing, en rassemblant les équipes des parcs à thème de Disney, de ses studios de cinéma et de télévision, des sports et des produits de consommation.

"Avec l'évolution de nos activités, il est clair que nous avons besoin d'un rôle à l'échelle de l'entreprise qui garantisse la cohérence de la marque et permette aux clients d'aujourd'hui d'interagir de manière transparente avec nos merveilleux produits et expériences", a déclaré Bob Iger, directeur général de Disney, dans un communiqué, décrivant Asad Ayaz comme une "personne idéale"

Cette nomination élargit le portefeuille déjà vaste d'Ayaz.

Ce vétéran de 20 ans chez Disney a été nommé premier directeur de la marque Disney en 2023, où il a assumé la responsabilité de développer des campagnes de marketing pour les marques de la société. Il a supervisé les commémorations du 100e anniversaire de Disney et du 70e anniversaire de l'ouverture de Disneyland.

Au cours des huit dernières années, Asad Ayaz a également occupé le poste de président du marketing pour Walt Disney Studios, où il a mis au point des campagnes de marketing pour certains des films les plus réussis de l'histoire de la société, notamment "Black Panther" de Marvel Studios, "Avatar: The Way of Water" de 20th Century Studios et "Frozen 2" de Walt Disney Animation Studios

Il a également dirigé le marketing de Disney+ au cours des dernières années, supervisant les campagnes pour "The Mandalorian", "Andor" de Lucasfilm, acclamé par la critique, et le lancement de "Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)" sur Disney+.

Ayaz est diplômé du Bennington College dans le Vermont, et titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Californie du Sud.