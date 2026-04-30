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CORRIGÉ - BRÈVE-Un porte-parole de Pernod : la décision d'interrompre les négociations de fusion avec Brown-Forman a été prise d'un commun accord
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 12:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le deuxième point pour préciser que la décision porte sur des éléments liés aux structures des opérations, et non aux structures de la dette)

Pernod Ricard SA PERP.PA :

* PORTE-PAROLE DE PERNOD: LA DÉCISION DE METTRE FIN AUX NÉGOCIATIONS DE FUSION AVEC BROWN-FORMAN ÉTAIT MUTUELLE

* PORTE-PAROLE DE PERNOD: LA DÉCISION REFLÈTE UNE COMBINAISON D'ÉLÉMENTS LIÉS AUX STRUCTURES DE L'OPÉRATION ET À DES CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES, ET NON À UN SEUL PROBLÈME

* PORTE-PAROLE DE PERNOD: NOUS MAINTENONS UNE EXCELLENTE RELATION COMMERCIALE AVEC BROWN-FORMAN POUR L'AVENIR

Texte source: ID:

Autres informations sur la société: PERP.PA

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