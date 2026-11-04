CORRIGÉ - BRÈVE-Goldman et Apollo en pourparlers pour céder le contrat de 40 milliards de dollars de SpaceX dans le domaine de l'IA - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du lien vers l'article)

* GOLDMAN ET APOLLO EN POURPARLERS POUR VENDRE L'OPÉRATION DE 40 MILLIARDS DE DOLLARS DE SPACEX DANS LE DOMAINE DE L'IA - BLOOMBERG NEWS

Texte source: https://tinyurl.com/v23kudxw

Autres informations sur la société: APO.N