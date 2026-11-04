CORRIGÉ - BRÈVE-Goldman et Apollo en pourparlers pour céder le contrat de 40 milliards de dollars de SpaceX dans le domaine de l'IA - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction du lien vers l'article)
* GOLDMAN ET APOLLO EN POURPARLERS POUR VENDRE L'OPÉRATION DE 40 MILLIARDS DE DOLLARS DE SPACEX DANS LE DOMAINE DE L'IA - BLOOMBERG NEWS
Texte source: https://tinyurl.com/v23kudxw
Autres informations sur la société: APO.N
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