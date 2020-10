Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CORR-Engie-Le temps d'une offre alternative pour Suez est passé, dit Clamadieu Reuters • 01/10/2020 à 07:59









(RPT corrigée d'une chaîne d'alertes passée mercredi soir, précisant que l'Etat et les administrateurs indépendants étaient alignés "dans leur position" et non pas "dans leur vote". Le reste sans changement) PARIS, 1er octobre (Reuters) - Le président du conseil d'Engie ENGIE.PA , Jean-Pierre Clamadieu, a déclaré mercredi soir: * VOULOIR QUE VEOLIA NE CONDITIONNE PLUS LE CARACTÈRE AMICAL DE SON OFFRE À LA DÉSACTIVATION DE LA FONDATION MISE EN PLACE PAR SUEZ * VOULOIR QUE SUEZ ET VEOLIA DIALOGUENT * QUE LE TEMPS D'UNE OFFRE ALTERNATIVE POUR SUEZ "EST PASSÉ" * QUE SUEZ A ENVOYÉ UN DOCUMENT ÉVOQUANT "UNE VAGUE MARQUE D'INTÉRÊT" POUR UNE ALTERNATIVE À L'OFFRE DE VEOLIA * QUE CETTE OFFRE NE PRÉCISAIT NI LE PRIX PROPOSÉ NI LES CANDIDATS ET ELLE EST ARRIVÉE TROP TARD * QUE L'ETAT ET LES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS ÉTAIENT "ALIGNÉS" DANS LEUR POSITION (ET NON PAS DANS LEUR VOTE) SUR L'OFFRE DE VEOLIA POUR SUEZ VOIR AUSSI LEAD 5 Engie favorable à l'offre de Veolia sur Suez, finalement prolongée (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.96% SUEZ Euronext Paris +0.73% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.71%