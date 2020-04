Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Vienne veut lier l'aide à Austrian Airlines à des objectifs climatiques Reuters • 16/04/2020 à 10:53









CORONAVIRUS: VIENNE VEUT LIER L'AIDE À AUSTRIAN AIRLINES À DES OBJECTIFS CLIMATIQUES VIENNE (Reuters) - L'aide de l'Etat autrichien à la compagnie Austrian Airlines, que le gouvernement négocie actuellement avec la maison-mère Lufthansa, doit être conditionnée à des objectifs liés à la lutte contre le changement climatique, a déclaré jeudi la ministre autrichienne de l'Environnement. "Si nous parlons de plusieurs centaines de millions d'euros de l'argent du contribuable, alors il est évident que (cette aide) doit être liée à des conditions", a dit Leonore Gewessler au cours d'une conférence de presse. "Quand il s'agit d'un secteur qui doit particulièrement contribuer à la préservation du climat, alors cela fait complètement sens (...) d'utiliser cette situation pour soutenir cette transformation", a-t-elle ajouté. Les grandes compagnies aériennes à travers le monde négocient des soutiens financiers des pouvoirs publics en raison de la paralysie du transport aérien provoqué par la pandémie de nouveau coronavirus. (Kirsti Knolle; version française Bertrand Boucey)

