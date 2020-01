Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un vaccin en cours d'élaboration en Russie Reuters • 22/01/2020 à 14:28









MOSCOU, 22 janvier (Reuters) - Les services sanitaires russes travaillent à la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus apparu le mois dernier en Chine, a annoncé mercredi la directrice d'organisme de contrôle Rospotrebnadzor, citée par l'agence de presse Ria. "Oui, bien sûr, le développement d'un vaccin est en cours. Chaque fois que nous avons une mutation (d'un virus), nous commençons immédiatement à développer un vaccin", a déclaré Anna Popova. "Le développement d'un vaccin est un processus long et compliqué. Une décision est prise en fonction des risques et des besoins, suivant la situation", a ajouté Elena Iejlova, cheffe du service de surveillance épidémiologique de Rospotrebnadzor. "A l'heure actuelle, nous nous appuyons sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé", a-t-elle ajouté. (Vladimir Soldatkin et Alexander Marrow, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.