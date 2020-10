Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un ministre lituanien en isolement après la visite de Macron Reuters • 05/10/2020 à 12:56









VILNIUS, 5 octobre (Reuters) - Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Linas Linkevicius, va se placer en isolement pendant une semaine après le test positif au coronavirus de deux membres de la délégation française ayant participé aux évènements organisés à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Lituanie. Linas Linkevicius a participé à plusieurs événements lors de cette visite des 28 et 29 septembre, a précisé sa porte-parole Rasa Jakilaitiene. Les deux membres de la délégation française diagnostiqués positifs résidaient à Vilnius et ne faisaient pas partie du groupe venu de Paris dont les membres avaient tous été testés négatifs avant leur arrivée sur le sol lituanien, a indiqué l'Elysée. "Tous les gestes barrières ont été respectés. Le président n'est pas cas contact", a déclaré l'Elysée à Reuters. On ignore pour le moment si le ministre lituanien des Affaires étrangères, qui a rencontré Emmanuel Macron lors de cette visite, a subi un test de dépistage au coronavirus. Les tests effectués dimanche sur le président lituanien Gitanas Nauseda, son épouse et plusieurs membres de son bureau se sont tous révélés négatifs, a indiqué la présidence lituanienne dans un communiqué. (Andrius Sytas à Vilnius et Michel Rose à Paris; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

