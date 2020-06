Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un district de Pékin en alerte après une flambée des cas Reuters • 13/06/2020 à 06:14









PEKIN, 13 juin (Reuters) - Un district de la capitale chinoise Pékin est en état de "guerre" sanitaire après une flambée des nouveaux cas de contamination au coronavirus en lien avec un marché agricole local, a déclaré samedi un représentant. Chu Junwei, un représentant du district de Fengtai, a fait savoir lors d'un point de presse que 45 des 517 dépistages effectués au marché agricole local de Xinfadi avaient révélé des infections au coronavirus. S'exprimant lui aussi devant les journalistes, un porte-parole de la ville a annoncé que les événements sportifs étaient suspendus à Pékin et le tourisme inter-provincial provisoirement interdit, avec effet immédiat. Il a précisé que l'ensemble des six cas de contamination recensés à Pékin vendredi concernaient des visiteurs du marché de Xinfadi, qui a été fermé dans la nuit de vendredi à samedi suite au signalement de deux cas liés au lieu. Les autorités locales, qui craignent une nouvelle vague de l'épidémie apparue dans le centre de la Chine l'an dernier, ont prévu de tester plus de 10.000 personnes travaillant ou ayant visité le marché de Xinfadi. Un premier cas de contamination à Pékin en près de deux mois a été rapporté jeudi. (Ryan Woo, avec Andrew Galbraith et Winni Zhou à Pékin; version française Jean Terzian)

