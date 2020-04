Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump va bientôt s'exprimer sur la réouverture de l'économie américaine-Kudlow Reuters • 14/04/2020 à 17:49









WASHINGTON, 14 avril (Reuters) - Donald Trump effectuera d'ici un jour ou deux des annonces "essentielles, vitales" sur la réouverture de l'économie aux Etats-Unis, a déclaré mardi le principal conseiller économique du président américain. "Au cours des prochains jours, il fera des annonces très importantes au sujet de ces directives (de distanciation sociale)", a dit Larry Kudlow sur Fox Business Network. "Nous voulons que les gens retournent au travail", a-t-il ajouté. "Nous voulons le faire le plus rapidement possible. Il faut que ce soit fait en toute sécurité. Cela doit être fait sur la base des données de nos spécialistes des questions de santé." (Tim Ahmann version française Bertrand Boucey)

