Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Trump signe une série de décrets après l'échec des discussions avec le Congrès Reuters • 08/08/2020 à 23:51









BEDMINSTER, New Jersey, 8 août (Reuters) - Donald Trump, tirant les conclusions de l'échec des négociations entre républicains et démocrates, a signé samedi une série de décrets qui vont apporter une aide financière supplémentaire aux millions d'Américains que l'épidémie de coronavirus a mis au chômage. Ses "executive orders", a-t-il dit, permettront de verser une indemnité hebdomadaire de 400 dollars aux dizaines de millions de chômeurs, une allocation inférieure aux 600 dollars dont ils bénéficiaient jusqu'à fin juillet. "C'est l'argent dont ils ont besoin, c'est l'argent qu'ils veulent, cela va les inciter à reprendre le travail", a-t-il dit en réponse à cette baisse de l'allocation. La question de ces allocations chômages fédérales, portées temporairement à 600 dollars par semaine, explique en partie l'échec des discussions entre les dirigeants démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, et l'administration Trump sur un nouveau plan de soutien à l'économie. Les démocrates souhaitaient que ces 600 dollars soient reconduits; les républicains, majoritaires au Sénat, estimaient que cette somme était trop importante et que son maintien risquait de dissuader les chômeurs de retrouver un emploi. Donald Trump a également annoncé qu'il interdisait les expulsions de locataires vivant dans des logements bénéficiant d'un soutien financier fédéral et qu'il suspendait la collecte des taxes sur les salaires, qui financent la Sécurité sociale et d'autres programmes fédéraux. Sur ce dernier point, il se retrouve en opposition avec les démocrates, mais aussi avec les républicains du Congrès. La Constitution américaine plaçant les dépenses fédérales sous le contrôle du Congrès, il est probable que certaines de ces décisions vont donner lieu à des batailles juridiques. (Jeff Mason version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.