CORONAVIRUS: TF1 SUSPEND SES OBJECTIFS ANNUELS PARIS (Reuters) - TF1 a annoncé lundi la suspension de ses objectifs financiers annuels en raison de l'épidémie de coronavirus, qui va à la fois peser sur ses revenus publicitaires et provoquer l'arrêt de son activité de production de contenus. Les mesures de confinement de la population en France favorisent en revanche "une progression de la consommation de contenus sous toutes ses formes et sur tous les supports", déclare le groupe de télévision dans un communiqué. "Nos clients annonceurs, en particulier dans les secteurs du tourisme, des biens culturels ou du transport, sont amenés à reporter ou annuler un grand nombre de campagnes. Ces réactions auront, dans un premier temps, un effet significatif sur les performances publicitaires du mois de mars, puis plus important sur le mois d'avril. A ce jour, nous n'avons pas de visibilité sur les mois de mai et suivants", dit TF1, qui affirme cependant disposer "d'une certaine flexibilité dans ses coûts". "Dans cet environnement de crise, il est trop tôt pour apprécier l'ensemble de ces différents impacts sur les résultats du groupe qui dépendront de multiples facteurs (...). En conséquence, nous devons logiquement suspendre nos objectifs annoncés en février dernier, jusqu'à ce que la situation se clarifie." (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -7.82%