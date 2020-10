Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Test négatif pour Trump avant le débat avec Biden Reuters • 22/10/2020 à 21:16









NASHVILLE, Tennessee, 22 octobre (Reuters) - Donald Trump a subi un test de dépistage du COVID-19 dont le résultat est négatif avant le dernier débat contre Joe Biden jeudi soir en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis, a annoncé le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows. Le président américain a été hospitalisé quelques jours après le premier débat contre son adversaire démocrate le 29 septembre, après avoir été contaminé par le coronavirus responsable du COVID-19. Donald Trump et la Maison blanche ont constamment refusé de préciser la date du dernier test négatif du président avant ce débat. (Jeff Mason version française Bertrand Boucey)

