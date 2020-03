Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Situation "dramatique" dans le canton suisse du Tessin Reuters • 19/03/2020 à 15:04









ZURICH, 19 mars (Reuters) - Les services sanitaires du canton suisse du Tessin, à la frontière avec l'Italie, sont submergés par l'afflux de patients atteints du coronavirus et les lits commencent à manquer en soins intensifs, a averti jeudi un membre de l'agence fédérale de la Santé. "La situation du Tessin est dramatique", a déclaré Daniel Koch, chef du département des maladies infectieuses de l'agence, lors d'une conférence de presse à Berne. Le bilan de la maladie en Suisse et au Liechtenstein s'élève à 3.888 cas et 33 décès, selon les autorités. (Michael Shields, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

