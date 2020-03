Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Singapour interdit l'entrée de visiteurs Reuters • 22/03/2020 à 05:17









SINGAPOUR, 22 mars (Reuters) - Singapour va interdire aux visiteurs de se rendre ou de transiter par la ville à partir de lundi soir dans le cadre de mesures destinées à lutter contre le coronavirus, a indiqué le ministère de la Santé, précisant que les ressources médicales seraient ainsi dévolues aux citoyens singapouriens. Par ailleurs, seuls les détenteurs d'un permis de travail provisoire étant employés dans des secteurs considérés comme essentiels - santé, transports - seront autorisés à revenir ou entrer à Singapour, ont précisé les autorités. Cette annonce intervient alors qu'un premier décès lié au coronavirus a été rapporté samedi à Singapour, où 432 cas de contamination ont été confirmés. Près de 80% des cas recensés au cours des trois jours précédents ont été importés. (Aradhana Aravindan; version française Jean Terzian)

