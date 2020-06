Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Séoul demande aux sud-coréens de décaler leurs vacances Reuters • 29/06/2020 à 11:04









SEOUL, 29 juin (Reuters) - Les autorités sanitaires sud-coréennes ont demandé lundi à la population de décaler ses vacances d'été et d'éviter les rassemblements sur les lieux de travail et dans les lieux de culte en raison de la persistance de foyers d'épidémie de coronavirus. Après avoir combattu la première vague de COVID-19, la Corée du Sud a réduit le taux d'infection quotidienne à un seul chiffre à fin avril, grâce à une campagne intensive de suivi et de dépistage, mais les nouvelles infections sont reparties à la hausse début mai suite à l'assouplissement du confinement. Dans le bilan communiqué dimanche par les Centres de contrôle et de prévention des maladies sud-coréens (KCDC), le nombre total de contaminations a atteint 12.757, dont 42 nouveaux cas par rapport au bilan donné la veille. Le bilan des décès imputés au nouveau coronavirus s'élève à 282. Le 20 juin, le total journalier a atteint 67 cas, son plus haut niveau depuis plus de trois semaines. Le président sud-coréen Moon Jae-In s'est dit préoccupé par la persistance de l'épidemie, appelant à des mesures strictes pour empêcher l'expansion du virus. "Nous avons besoin de la coopération de tous pour assurer les mesures rationnelles afin de prévenir la propagation du virus sur les sites touristiques et de diffuser une culture du voyage et du jeu en toute sécurité", a-t-il déclaré, incitant les gens à décaler leurs vacances et à éviter les attractions attirant la foule. Le directeur des KCDC Jeong Eun-Kyeong a mis en garde contre les petits rassemblements religieux où les participants partagent de la nourriture et chantent ensemble sans porter de masque. Cependant, le gouvernement envisage d'autoriser dès la semaine prochaine le retour d'un nombre limité de spectateurs aux matchs de sports professionnels, notamment de base-ball, de football et de golf, a déclaré Yoon Tae-Ho, un haut fonctionnaire du ministère de la santé. (Hyonhee Shin, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

