Coronavirus-Record de contaminations à Tokyo avec 366 nouveaux cas

TOKYO, 23 juillet (Reuters) - Tokyo a enregistré jeudi un record de 366 nouveaux cas de contamination par le nouveau coronavirus, ce qui nourrit les craintes d'une résurgence de l'épidémie au Japon. Le précédent record, enregistré la semaine dernière, était de 293. Au total, depuis le début de l'épidémie, plus 10.000 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus à Tokyo. "Un total de 366 cas se sont avérés positifs, ce qui constitue le nombre le plus élevé à ce jour", a déclaré à la presse la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike. "C'est un chiffre très élevé. Il faut s'abstenir autant que possible de sortir pendant le week-end de quatre jours qui arrive. Nous devons empêcher les infections de se propager grâce à la coopération de tous", a-t-elle ajouté alors que le Japon aborde un week-end prolongé en raison d'un jour férié. Selon le dernier décompte de Reuters, le Japon dans son ensemble compte 27.982 cas de contamination depuis le début de l'épidémie pour 1.003 morts. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Graphique interactif du suivi de la pandémie https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Tetsushi Kajimoto; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

