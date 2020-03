Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: PSA suspend l'activité de son usine marocaine de Kenitra Reuters • 19/03/2020 à 13:00









PARIS, 19 mars (Reuters) - Le constructeur automobile PSA PEUP.PA a annoncé à son tour jeudi la suspension de l'activité dans son usine marocaine de Kenitra du fait de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Un porte-parole a précisé que cette décision s'appliquait dès ce jeudi et pour deux semaines. Le groupe Renault RENA.PA également annoncé la suspension de production dans ses deux usines marocaines de Casablanca et Tanger. Le Maroc, selon le dernier bilan disponible, compte 54 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus SARS-Cov-2, dont deux mortels. (Gilles Guillaume édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.76% PEUGEOT Euronext Paris +12.71%