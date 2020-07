Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 70.000 cas supplémentaires aux USA Reuters • 25/07/2020 à 06:17









25 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont enregistré pour un quatrième jour consécutif vendredi plus de 1.000 décès liés au COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, et près de 70.000 cas de contamination supplémentaires ont été confirmés dans le pays. Au moins 1.019 décès ont été signalés vendredi à travers le pays, selon les données rapportées Etat par Etat, après 1.140 morts de plus jeudi, 1.135 mercredi et 1.141 mardi. L'aggravation du bilan est principalement due à une flambée des transmissions en Arizona, Californie, Floride et Texas. Toutefois l'une des principaux experts qui conseillent le gouvernement fédéral a dit voir des éléments suggérant que le pire de la crise sanitaire était passé dans les Etats du sud et de l'ouest du pays actuellement durement frappés par l'épidémie. "Nous commençons déjà à voir une sorte de plateau dans ces quatre Etats critiques qui ont vraiment souffert au cours des quatre dernières semaines", a déclare Deborah Birx lors d'un entretien à la chaîne NBC News. (Lisa Shumaker et Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)

