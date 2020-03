Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 13.000 cas de contaminations et 31 décès en Allemagne Reuters • 20/03/2020 à 11:08









BERLIN, 20 mars (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus en Allemagne s'établit désormais à 13.957 cas confirmés de contamination et 31 décès, a annoncé vendredi l'Institut Robert Koch, autorité fédérale de la santé allemande. Selon cet organisme, 2.958 nouveaux cas confirmés d'infection et 11 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. "Nous recommandons aux gens de garde au maximum leurs distances" pour limiter la propagation de l'épidémie, a déclaré à des journalistes Lothar Wieler, le président de l'Institut Robert Koch. "C'est aux autorités qu'il incombe de décider des mesures nécessaires pour parvenir à ce résultat", a-t-il ajouté. (Douglas Busvine ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

