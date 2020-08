Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Pré-commande US du candidat vaccin de J&J pour un milliard de dollars Reuters • 05/08/2020 à 15:42









CORONAVIRUS: PRÉ-COMMANDE US DU CANDIDAT VACCIN DE J&J POUR UN MILLIARD DE DOLLARS (Reuters) - Le laboratoire américain Johnson & Johnson a annoncé mercredi que le gouvernement fédéral des Etats-Unis lui avait commandé 100 millions de doses de son candidat vaccin contre le nouveau coronavirus pour plus d'un milliard de dollars (environ 840 millions d'euros). J&J précise que ce vaccin sera fourni à l'Autorité pour la recherche et développement biomédicale avancée (Barda), qui dépend du ministère américain de la Santé, à prix coûtant, afin de pouvoir être utilisé dans le sillage d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire pour une utilisation d'urgence par la Food and Drug Administration (FDA). Le titre J&J progressait de 1,8% juste avant l'ouverture officielle de Wall Street. Le candidat vaccin du laboratoire américain est pour l'instant dans les premières phases des essais cliniques et est actuellement testé auprès de volontaires sains aux Etats-Unis et en Belgique. (Shariq Khan à Bengalore, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.86%