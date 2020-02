Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Pouyanné (Total) voit un impact sur la demande de pétrole Reuters • 06/02/2020 à 08:46









CORONAVIRUS: POUYANNÉ (TOTAL) VOIT UN IMPACT SUR LA DEMANDE DE PÉTROLE ABERDEEN, Ecosse (Reuters) - L'épidémie de coronavirus 2019-nCoV va avoir un impact qui pourrait être significatif sur la demande de pétrole dans les deux mois à venir, a déclaré jeudi le PDG de Total, Patrick Pouyanné. "Il va y avoir un impact potentiel (sur les marchés pétroliers) dans les deux mois qui viennent qui pourrait être significatif", a-t-il dit. "La Chine va réduire sa consommation." L'épidémie de coronavirus de Wuhan, qui a fait 563 morts en Chine selon le dernier bilan en date des autorités chinoises, perturbe les échanges commerciaux et fait peser une menace sur la croissance chinoise. (Bate Felix avec Benjamin Mallet à Paris; édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +2.00%