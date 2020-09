Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus forte remontée des cas au Portugal depuis mai Reuters • 05/09/2020 à 20:22









LISBONNE, 5 septembre (Reuters) - Les autorités portugaises ont fait état samedi 486 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus, soit son plus important nombre de cas quotidiens depuis la fin du confinement en mai. Le nombre total de cas confirmés s'élève désormais à 59.943, selon le ministère portugais de la Santé. Le Portugal, avec une population de 10 millions de personnes, a enregistré jusqu'à maintenant 1.838 décès., soit un taux de mortalité par habitant bien inférieur à celui de nombreux autres pays européens. La majorité des nouveaux cas de COVID-19 enregistrés samedi était à Lisbonne et dans les environs, ainsi que dans le nord du pays, où se trouve la deuxième plus grande ville du pays, Porto. (Catarina Demony, version française Matthieu Protard)

