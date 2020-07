Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 1.000 décès aux USA pour une deuxième journée d'affilée Reuters • 23/07/2020 à 05:25









23 juillet (Reuters) - Plus de 1.000 décès supplémentaires provoqués par le coronavirus ont été signalés pour la deuxième journée consécutive, mercredi aux Etats-Unis, avec un record du nombre quotidien de nouveaux décès en Alabama, dans le Nevada et au Texas, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles. C'est la première fois depuis début juin que le seuil des 1.000 décès est franchi deux jours d'affilée dans le pays, plusieurs semaines après que le nombre de nouveaux cas a commencé à croître. Il s'agit toutefois d'un nombre inférieur au pic jusqu'à présent enregistré en avril, avec à l'époque une moyenne de 2.000 décès quotidiens. L'épidémie de coronavirus a tué plus de 142.000 personnes aux Etats-Unis au cours des cinq derniers mois, le plus lourd bilan au monde. (Lisa Shumaker; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.