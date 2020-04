Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pinault (Kering) diminue son salaire fixe de 25% Reuters • 10/04/2020 à 09:34









PARIS, 10 avril (Reuters) - François-Henri Pinault, le président-directeur général de Kering PRRP.PA , a décidé de diminuer son salaire fixe de 25% à compter du 1er avril et jusqu'à la fin l'année dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l'activité économique, annonce le groupe de luxe dans un communiqué publié vendredi. En complément, François-Henri Pinault et le directeur général délégué, Jean-François-Palus, ont renoncé à la totalité de leur rémunération variable annuelle sur 2020, ajoute le communiqué. (Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris -0.35%