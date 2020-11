Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pfizer et BioNtech annoncent que leur candidat vaccin est efficace à 95% Reuters • 18/11/2020 à 12:53









18 novembre (Reuters) - Pfizer PFE.N et BioNtech BNTX.O 22UAy.F ont annoncé mercredi que leur candidat vaccin contre le COVID-19 était efficace à 95%, selon l'analyse définitive des essais cliniques de phase 3. Les deux laboratoires prévoient de déposer dans les jours à venir une demande d'autorisation d'urgence aux Etats-Unis. (Michael Erman, Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief pour la version française)

Valeurs associées BIONTECH SP ADS NASDAQ +4.50% PFIZER NYSE +2.04%