Coronavirus-Pékin va aider l'Amérique latine à accéder à un vaccin, dit Mexico

MEXICO, 23 juillet (Reuters) - La Chine prévoit de prêter un milliard de dollars pour rendre accessible aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes le vaccin qu'elle développe contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, a déclaré mercredi le gouvernement du Mexique. Dans un communiqué, le ministère mexicain des Affaires étrangères a indiqué que Pékin avait fait cette promesse lors d'une réunion virtuelle de ministres de plusieurs pays de la région. L'événement, organisé pour discuter de la coopération dans la lutte contre la crise sanitaire, a été présidé par le chef de la diplomatie mexicaine Marcelo Ebrard et son homologue chinois Wang Yi. "Le ministre chinois des Affaires étrangères a souligné que le vaccin développé dans son pays sera un bien public à l'accès universel, et que son pays fournira un prêt d'un milliard de dollars pour soutenir l'accès des nations de la région", est-il écrit dans le communiqué du ministère mexicain des Affaires étrangères. Aucun détail n'a été donné sur le calendrier de développement et de distribution du potentiel vaccin. (Diego Oré; version française Jean Terzian)

