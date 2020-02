Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Pas de problème d'approvisionnement à ce stade en Chine, déclare le PDG de Valeo Reuters • 05/02/2020 à 10:46









CORONAVIRUS: PAS DE PROBLÈME D'APPROVISIONNEMENT À CE STADE EN CHINE, DÉCLARE LE PDG DE VALEO PARIS (Reuters) - Valeo ne voit pas à l'heure actuelle de rupture significative dans la chaîne d'approvisionnement en Chine à cause de l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi Jacques Aschenbroich, PDG de l'équipementier automobile français. "On regarde de façon très pragmatique, c'est-à-dire pièce par pièce, quels sont les sujets pour lesquels on pourrait avoir des problèmes, quelles sont les solutions qu'on peut apporter", a dit Jacques Aschenbroich. "Aujourd'hui on ne voit pas de rupture significative. Il faut raison garder, la semaine prochaine on sera plus informé et la semaine d'après encore plus." Les sites industriels de nombreux constructeurs automobiles situés à Wuhan, foyer de l'épidémie, sont fermés à cause du virus. Le constructeur sud-coréen Hyundai a indiqué qu'il allait progressivement interrompre sa production en Corée du Sud en raison de problèmes d'approvisionnement. (Gilles Guillaume, avec Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +2.75%