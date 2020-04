Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pas de nouveau cas à Hong Kong, une première depuis début mars Reuters • 20/04/2020 à 11:38









HONG KONG, 20 avril (Reuters) - Hong Kong n'a signalé lundi aucun nouveau cas de coronavirus sur son territoire, une première depuis le 5 mars, mais les autorités sanitaires de la ville sous administration chinoise ont exhorté les habitants à continuer de respecter de strictes mesures d'hygiène et de distanciation sociale et de s'abstenir de tout déplacement superflu. Hong Kong, qui a réussi à éviter une flambée épidémique identique à celles observées ailleurs dans le monde, a recensé au total 1.025 cas de contamination et quatre décès depuis janvier et l'arrivée sur son sol du nouveau coronavirus apparu en décembre en Chine. La population n'est pas soumise à un confinement complet mais les écoles restent fermées, beaucoup de salariés télétravaillent et les centres commerciaux et les restaurants connaissent une affluence moins forte que d'habitude. Quasiment tous les habitants portent des masques, leur température est vérifiée à l'entrée des bâtiments commerciaux et administratifs et de nombreux distributeurs de gel hydroalcoolique gratuit sont à leur disposition. Hong Kong interdit les rassemblements de plus de quatre personnes depuis le 29 mars et cette mesure, initialement de 14 jours, a été prolongée jusqu'au 23 avril. Les salles de sport, les cinémas et les différents lieux de divertissement sont fermés et plus aucune personne ne résidant pas dans la ville n'est autorisée à arriver via l'aéroport, ce pour une durée indéterminée. (Marius Zaharia version française Bertrand Boucey)

