Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouveau record en France avec près de 10.000 contaminations en 24 heures Reuters • 10/09/2020 à 19:59









(Actualisé avec données supplémentaires) PARIS, 10 septembre (Reuters) - Avec 9.843 cas supplémentaires, le nombre quotidien de contaminations dues au coronavirus a atteint un niveau sans précédent depuis le début de l'épidémie, jeudi en France. Sur les sept derniers jours, 48.542 nouveaux cas ont été recensés et le taux de positivité des tests sur la même période atteint 5,4%, selon la Direction générale de la Santé (DGS). Le nombre de patients hospitalisés en raison du Covid-19 s'élève quant à lui actuellement à 5.096 dont 352 admis au cours des 24 dernières heures. Au total, 615 patients sont traités en réanimation, soit 54 de plus que la veille. Ce nombre était inférieur à 600 depuis le 30 juin. Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur continuent de 68% des malades en réanimation, précise la DGS, qui a par ailleurs dénombré 73 nouveaux foyers d'infection (clusters) en 24 heures. Dix-neuf décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ce qui porte le bilan à 30.813 morts depuis le début de l'épidémie. Le gouvernement tiendra vendredi matin un conseil de défense consacré à la crise sanitaire à l'issue duquel pourraient être annoncées plusieurs nouvelles mesures de lutte contre la propagation. Les décisions du gouvernement face à la résurgence de l'épidémie de coronavirus ne dépendront pas seulement des considérations scientifiques, a toutefois déclaré jeudi Emmanuel Macron, ajoutant qu'il ne fallait "pas céder à la panique". Le chef de l'Etat, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à Ajaccio, était interrogé sur les propos tenus la veille par le président du conseil scientifique COVID-19, Jean-François Delfraissy, qui a déclaré que le gouvernement "allait "être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles (...) dans les huit à dix jours maximum". (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.