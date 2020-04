Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Netanyahu exhorte tous les Israéliens à porter des masques Reuters • 01/04/2020 à 20:42









JERUSALEM, 1er avril (Reuters) - Benjamin Netanyahu a exhorté mercredi tous les Israéliens à porter des masques sur le visage lorsqu'ils sortent, à titre de précaution face à l'épidémie de coronavirus. "Nous vous demandons, citoyens d'Israël, à vous tous, de porter des masques dans la sphère publique", a déclaré le Premier ministre israélien mercredi lors d'une allocution télévisée, conseillant à ceux qui ne possèdent pas de masques d'usines de s'en fabriquer eux-mêmes. Benjamin Netanyahu a ajouté que les fêtes religieuses à venir, dont la Pâque juive dans quelques jours, devraient être célébrées dans des cercles familiaux restreints. Israël a enregistré plus de 6.000 cas de contamination au coronavirus, et 25 cas mortels selon les chiffres du ministère de la Santé. (Dan Williams, version française Jean-Stéphane Brosse)

