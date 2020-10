Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Merkel et les maires des grandes villes s'accordent sur des mesures plus fermes Reuters • 09/10/2020 à 15:40









BERLIN, 9 octobre (Reuters) - Angela Merkel a annoncé vendredi s'être mise d'accord avec les maires des onze plus grandes villes d'Allemagne pour adopter des mesures plus restrictives de lutte contre l'épidémie de coronavirus dès lors que l'incidence en population générale dépassera les 50 cas pour 100.000 habitants sur une semaine. Ces restrictions pourraient inclure un renforcement du port du masque, une limitation des rassemblements privés et un resserrement des règles sur la vente d'alcool, a précisé la chancelière allemande. Elle a réaffirmé que son objectif premier était d'éviter un retour à des mesures plus larges de confinement de la même nature que ce que l'Allemagne a mis en oeuvre au plus fort de la vague épidémique, au printemps dernier. Mais à l'instar de ses voisins européens, le pays est confronté à une nette dégradation de la situation sanitaire. "Je ne veux pas que l'Allemagne suive la voie de certains de ses voisins qui vivent une deuxième vague", a dit Angela Merkel. Une nouvelle réunion avec les maires a été programmée dans deux semaines pour faire le point sur l'efficacité de ces mesures. "Nous avons prouvé que nous pouvions nous rassembler contre ce virus, et nous devons le refaire", a dit la chancelière. (Paul Carrel version française Henri-Pierre André)

