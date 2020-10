Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Macron promet d'accompagner les secteurs touchés par le couvre-feu Reuters • 14/10/2020 à 20:45









PARIS, 14 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron a promis mercredi un "accompagnement économique" aux secteurs, notamment les restaurateurs, affectés par le couvre-feu dont le chef de l'Etat a annoncé l'entrée en vigueur à partir de samedi dans les métropoles françaises les plus touchées par l'épidémie due au nouveau coronavirus. "Le chômage partiel à plein, c'est-à-dire 100% pour l'employeur, va être réactivé pour tous ces secteurs: hôtellerie, cafés, restaurants, tourisme, événementiel, culture, sport", a dit le président de la République dans une interview télévisée au cours de laquelle il a annoncé un couvre-feu de 21h00 à 06h00 à Paris et l'Ile-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. "Dès vendredi, dans chacune de ces métropoles, on va relancer une concertation locale avec tous les métiers qui sont concernés et nous allons améliorer la réponse économique avec tous ces professionnels", a-t-il poursuivi, évoquant sans plus de précisions des "dispositifs supplémentaires" pour les restaurateurs. Emmanuel Macron a aussi déclaré que l'Etat allait essayer "d'aider au maximum" les théâtres et les cinémas à modifier leurs programmations afin de permettre aux spectateurs d'assister aux spectacles ou aux séances plus tôt dans la journée. (Bertrand Boucey)

