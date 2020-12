Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Macron détaille une stratégie de vaccination en deux temps, en décembre-janvier puis au printemps Reuters • 01/12/2020 à 15:41









PARIS, 1er décembre (Reuters) - Une première campagne de vaccination sera conduite en France probablement fin décembre-début janvier sur les publics "les plus sensibles" avant une deuxième vague "plus large et grand public" qui s'ouvrira vraisemblablement au printemps, a annoncé mardi Emmanuel Macron. La première phase pourra débuter dès homologation des candidats vaccins, soit "vraisemblablement entre fin décembre et début janvier", a précisé le chef de l'Etat, qui s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre belge Alexandre de Croo. "Et on aura vraisemblablement une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin qui elle sera plus large et plus grand public et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre", a-t-il ajouté, réaffirmant que le vaccin ne serait pas obligatoire. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +2.42% PFIZER NYSE +3.42%