Coronavirus-Londres retire la Belgique de ses pays sûrs

LONDRES, 6 août (Reuters) - Le gouvernement britannique va retirer la Belgique de la liste de ses pays sûrs dans le contexte de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie que les voyageurs en provenance du pays devront se soumettre à une période de 14 jours d'isolement, rapporte ITV jeudi. La France et Malte figurent toujours sur la liste des pays sûrs et le Portugal devrait y être ajouté dans les prochaines semaines, a précisé sur Twitter le correspondant d'ITV Carl Dinnen. (William James, version française Jean-Stéphane Brosse)

