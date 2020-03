Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les vols vers Pékin déroutés à des fins de contrôles, dit la Chine Reuters • 22/03/2020 à 06:49









PEKIN, 22 mars (Reuters) - Tous les vols internationaux à destination de Pékin vont être déroutés vers d'autres aéroports chinois à compter de lundi, a annoncé dimanche l'administration de l'aviation civile chinoise (CAAC), afin de procéder à de premiers contrôles sanitaires des voyageurs souhaitant se rendre dans la capitale. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte que mène la Chine contre les cas de contamination au coronavirus importés de l'étranger, qui font craindre une deuxième vague de l'épidémie apparue en décembre dernier dans le pays avant de se propager à travers le monde. Les autorités sanitaires chinoises ont fait état ces derniers jours d'un nombre record de cas importés. Sur les quarante-six nouveaux cas rapportés dimanche par la Commission nationale de la santé, tous sauf un sont des cas importés. Dans un communiqué, la CAAC indique que les vols internationaux en direction de Pékin seront déroutés vers douze autres aéroports désignés, où les passagers seront examinés. Les passagers étant jugés sans risque seront alors autorisés à remonter dans l'avion pour rejoindre la capitale. (Stella Qiu et Tony Munroe; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.