Coronavirus-Les Pays-Bas vont devoir prendre de nouvelles restrictions, dit Rutte

LA HAYE, 25 septembre (Reuters) - La hausse des contaminations par le nouveau coronavirus aux Pays-Bas est "très inquiétante" et le gouvernement va devoir prendre des mesures pour tenter de l'enrayer, a dit le Premier ministre, Mark Rutte, vendredi. Le nombre quotidien de nouveaux cas bat des records presque chaque jour depuis mi-septembre aux Pays-Bas. Cela a encore été le cas ce vendredi avec 2.777 nouvelles infections. "Les chiffres sont franchement terribles (...) En résumé, la situation est très inquiétante et va nous contraindre à prendre des mesures supplémentaires", a dit Mark Rutte lors d'une conférence de presse hebdomadaire. Le chef du gouvernement néerlandais a indiqué qu'il annoncerait certainement ces nouvelles restrictions la semaine prochaine. (Stephanie van den Berg version française Bertrand Boucey)

