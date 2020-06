Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les hospitalisations en légère baisse en France Reuters • 01/06/2020 à 20:34









(Actualisé avec précisions) PARIS, 1er juin (Reuters) - Le nombre de malades hospitalisés en France pour une infection au COVID-19 a légèrement diminué en 24 heures, passant de 14.322 à 14.288, soit 34 de moins, tandis que le nombre de patients admis en réanimation reculait de 1.319 à 1.302, a annoncé lundi la Direction générale de la santé (DGS). En milieu hospitalier, 31 nouveaux décès ont été enregistrés entre dimanche et lundi, portant le bilan à 18.506. Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées mardi, a précisé la DGS. "Demain débutera la deuxième phase du déconfinement. De nouvelles libertés seront alors retrouvées, permettant à la majorité des français de reprendre certaines de leurs habitudes et pratiques quotidiennes", observe la DGS. Les "comportements d'aujourd'hui conditionnent la vitesse de l'épidémie et son évolution dans les prochaines semaines", fait elle par ailleurs remarquer. Sur son site internet, Santé publique France fait état de 152.091 cas confirmés de contamination, soit 338 de plus par rapport à dimanche. L'organisme dresse par ailleurs un bilan total de 28.833 décès, mais là encore, les chiffres des établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas compris dans ce total. (Nicolas Delame)

