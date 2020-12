Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Etats-Unis prévoient de vacciner 100 millions de personnes d'ici à la fin mars Reuters • 13/12/2020 à 17:49









WASHINGTON, 13 décembre (Reuters) - Une centaine de millions d'Américains devraient être vaccinés contre le COVID-19 d'ici à la fin mars, a annoncé dimanche l'un des responsables de l'opération Warp Speed, lancée pour accélérer le processus. Les autorités sanitaires américaines ont donné leu feu vendredi à une utilisation en urgence du vaccin mis au point par Pfizer PFE.N et BioNtech 22UAy.DE . Les premières lots du ont quitté dimanche matin les laboratoires de Kalamazoo, dans le Michigan, et devraient être disponibles lundi. "Nous aurons vacciné 100 millions de personnes d'ici le premier trimestre 2021", a déclaré le Dr Moncef Slaoui, le conseiller en chef de l'opération Warp Speed, dans un entretien accordé à Fox News. Environ 40 millions de doses du vaccin de Pfizer et de celui de Moderna MRNA.O , qui devrait également être homologué en urgence la semaine prochaine, seront, selon lui, distribuées avant la fin du mois. Cinquante à 80 millions de doses supplémentaires le seront en janvier et le même nombre en février. Le vaccin s'administre en deux injections. "Nous coopérons avec Pfizer (...) pour qu'il atteigne l'objectif de nous fournir 100 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre de 2021", a poursuivi Moncef Slaoui. Les membres du personnel médical et les résidents des établissements de soin seront les premiers à être vaccinés. Pour que les Etats-Unis atteignent l'"immunité collective", 75% à 80% de la population doivent être immunisés, a ajouté le conseiller. (Susan Cornwell et Lisa Baertlein, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.80% PFIZER NYSE -1.50%