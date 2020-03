Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Emirats suspendent tous les vols internationaux Reuters • 23/03/2020 à 00:20









LE CAIRE, 23 mars (Reuters) - Les Emirats arabes unis ont suspendu tous les vols de passagers pour une durée de deux semaines, qu'il s'agisse des vols en partance, à destination ou en transit dans les Emirats, par crainte des risques liés à l'épidémie de coronavirus, a rapporté dimanche la presse officielle, citant les autorités locales. Cette mesure prendra effet dans quarante-huit heures et pourrait être évolutive, a précisé l'agence de presse officielle WAM. (Ahmed Tolba; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.