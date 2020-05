Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Léger rebond du nombre de décès quotidiens en Espagne Reuters • 06/05/2020 à 11:24









MADRID, 6 mai (Reuters) - Le nombre de décès quotidiens imputés au COVID-19 est reparti à la hausse mercredi en Espagne, avec 244 morts recensés au cours des dernières 24 heures alors que ce bilan s'était maintenu en deçà du seuil de 200 au cours des trois derniers jours. Selon le ministère de la Santé espagnol, le bilan total des victimes depuis le début de l'épidémie s'établit désormais à 25.817, contre un total de 25.613 décès annoncé mardi. Près de 1.000 cas supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus ont par ailleurs été enregistrés entre mardi et mercredi, le nombre cumulé d'infections passant de 219.329 à 220.325 en l'espace de 24 heures. L'Espagne, qui figure parmi les pays européens les plus touchés par cette pandémie, sort progressivement d'un confinement très strict instauré mi-mars mais l'état d'urgence en vigueur pour l'instant jusqu'à samedi devrait être prolongé à l'issue d'un vote prévu ce mercredi au Parlement. (Inti Landauro et Clara-Laeila Laudette, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

