Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le président algérien transféré dans un hôpital allemand Reuters • 28/10/2020 à 22:27









ALGER, 28 octobre (Reuters) - Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été transféré en Allemagne pour des contrôles médicaux, ont rapporté mercredi les médias officiels. Abdelmadjid Tebboune s'était mis à l'isolement samedi après avoir été en contact avec des personnes présentant des symptômes du COVID-19, sans qu'il soit précisé toutefois si lui-même était atteint. Il avait été alors admis dans une unité spécialisée d'un hôpital militaire algérien. Agé de 75 ans, il a succédé il y a moins d'un an au président Abdelaziz Bouteflika, contraint par la rue à renoncer au pouvoir. "Je vous assure, mes frères et soeurs, que je vais bien et que je continue mon travail", a-t-il déclaré selon la presse officielle. (Hamid Ould Ahmed et Lamine Chikhi, avec la contribution d'Alaa Swilam, version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.