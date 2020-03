Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le premier fabricant mondial de gants débordé par la demande Reuters • 29/03/2020 à 08:36









KUALA LUMPUR, 29 mars (Reuters) - La société malaisienne Top Glove Corporation Bhd TPGC.KL , premier fabricant mondial de gants en caoutchouc, est incapable de faire face au pic de la demande qu'elle observe actuellement, en provenance d'Europe et des Etats-Unis principalement, à cause de l'épidémie de coronavirus. Selon Lim Wee, président exécutif du groupe, les commandes passées au cours des dernières semaines représentent près du double de la capacité de production de Top Glove, qui est de 200 millions de gants en caoutchouc naturel et synthétique par jour. Top Glove fabrique environ 20% de l'offre mondiale. "Certains clients paniquent. Alors qu'ils commandent normalement 10 conteneurs par mois, ils sont soudainement passés à 20 conteneurs", a déclaré Lim Wee à Reuters. "Ils commandent 100% de plus, nous ne pouvons augmenter notre production que de 20%. Il y a donc une pénurie d'environ 50 à 80%", a-t-il précisé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu vendredi que "la pénurie chronique mondiale de matériel de protection personnel" était l'un des problèmes les plus préoccupants dans la lutte contre le virus SARS-CoV-2, qui a fait plus de 30.000 morts à travers le monde, pour plus de 600.000 cas de contamination. (Liz Lee, version française Jean-Stéphane Brosse)

