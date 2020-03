Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-"Le pire est à venir" en Espagne, prévient le gouvernement Reuters • 22/03/2020 à 03:05









MADRID, 22 mars (Reuters) - Le gouvernement espagnol a déclaré samedi qu'il ferait tout ce qu'il faut pour lutter contre le coronavirus, prévenant que "le pire est encore à venir", alors que le bilan de l'épidémie s'est alourdi dans le pays a plus de 1.300 décès et près de 25.000 cas de contamination. Plus important foyer de contamination en Europe après l'Italie, le pays a vu ces derniers jours le nombre de décès s'accroître quotidiennement de plusieurs centaines, provoquant un engorgement des unités de soins intensifs dans certains hôpitaux. "Nous n'avons pas encore subi l'impact de la vague la plus importante, la plus dévastatrice, qui mettra au défi nos capacités matérielles et morales, de même que notre caractère en tant que société", a déclaré le président du gouvernement, Pedro Sanchez, lors d'un point de presse. Il a souligné que l'Espagne n'avait pas vécu de situation aussi dramatique depuis la guerre civile (1936-1939) lors de laquelle environ un million de personnes ont trouvé la mort. Le dirigeant socialiste a dit que son gouvernement travaillait sur des projets permettant de produire dans le pays l'équipement nécessaire pour combattre le virus, comme par exemple les masques de protection. Madrid a déclaré le week-end dernier l'état d'urgence national et interdit pour quinze jours tous les déplacements non-essentiels. Pedro Sanchez n'a pas fait mention d'une éventuelle prolongation de l'état d'urgence, mais a prévenu que les prochaines semaines seraient difficiles. Le bilan de l'épidémie en Espagne s'est établi samedi à 1.326 décès, contre 1.002 la veille, d'après les données du ministère de la Santé communiquées samedi. Le nombre de contaminations est passé de 19.980 à 24.926. Le gouvernement a annoncé samedi avoir acquis plus de 640.000 appareils de dépistage et déclaré que ce chiffre pourrait rapidement atteindre le million. Les autorités sanitaires espèrent porter le nombre de tests quotidiens à 80.000, contre 15.000 à 20.000 actuellement. (Joan Faus; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.