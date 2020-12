Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le personnel de la Maison blanche pourrait patienter pour le vaccin-Trump Reuters • 14/12/2020 à 05:28









par Steve Holland et David Shepardson WASHINGTON, 14 décembre (Reuters) - Donald Trump a suggéré dimanche que les hauts représentants de la Maison blanche pourraient patienter pour recevoir des vaccins contre le COVID-19, alors que de premiers lots du vaccin développé par Pfizer PFE.N en collaboration avec BioNTech 22UAy.DE devraient être disponibles lundi aux Etats-Unis. La presse américaine a rapporté dans la journée que le personnel de la Maison blanche devrait recevoir sous 10 jours des doses du vaccin. Une source au fait de la question a déclaré à Reuters que Donald Trump et le vice-président Mike Pence se verraient proposer rapidement le vaccin dans le cadre d'un projet destiné à garantir la continuité du gouvernement. Dans la soirée, le président républicain sortant a indiqué avoir demandé un "ajustement" au projet de vaccination du personnel de la Maison blanche. "Les gens travaillant à la Maison blanche devraient recevoir le vaccin plus tard dans le programme, à moins que cela ne soit spécifiquement nécessaire", a-t-il écrit sur Twitter. Donald Trump a déjà contracté le virus et a été hospitalisé pendant trois nuits début octobre pour recevoir des soins contre le COVID-19. Un certain nombre de représentants de la Maison blanche ont eux aussi été contaminés par le passé. On ne sait pas dans l'immédiat si le président élu Joe Biden, la vice-présidente élue Kamala Harris et d'autres membres de l'équipe de transition démocrate se verront proposer des vaccins. (version française Jean Terzian)

