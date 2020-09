Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de cas en Amérique latine supérieur à 8 millions Reuters • 11/09/2020 à 01:18









11 septembre (Reuters) - Le nombre de cas de contamination en Amérique latine a dépassé jeudi le seuil des 8 millions, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles, bien que l'épidémie semble ralentir dans certains pays de la région. La moyenne quotidienne des nouveaux cas de contamination a reculé à environ 67.173 au cours des sept derniers jours, contre 80.512 durant la semaine précédente - de mercredi à mercredi. A l'échelle mondiale, plus de 900.000 personnes sont mortes des suites du COVID-19. Les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique sont les pays ayant recensé le plus grand nombre de victimes. (Daniela Desantis et Drazen Jorgic; version française Camille Raynaud)

