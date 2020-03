Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le match de rugby féminin Ecosse-France reporté Reuters • 06/03/2020 à 23:21









6 mars (Reuters) - Le match du tournoi féminin des Six Nations entre l'Ecosse et la France, qui devait avoir lieu samedi à Glasgow, a été reporté, une joueuse écossaise ayant contracté le coronavirus, annonce vendredi sa fédération. "Cette décision a été prise d'un commun accord par le Scottish Rugby, la Fédération française de rugby (FFR) et les Six Nations", dit la fédération écossaise dans un communiqué, ajoutant que sept membres de l'encadrement et de l'équipe se sont mis à l'isolement. La rencontre masculine entre la France et l'Ecosse se déroulera en revanche comme prévu dimanche à Murrayfield, ajoute-t-elle. Le précédent match de l'équipe féminine d'Ecosse, qui devait affronter l'Italie le 23 février, avait déjà été reporté en raison du coronavirus. (Julien Pretot, version française Jean-Philippe Lefief)

