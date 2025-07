Les Bleues au carrefour de leur histoire

Après s'être échappées du groupe de la mort avec trois victoires, les Bleues s'apprêtent à défier ce samedi leur bête noire : l'Allemagne en quarts de finale. Si la Mannschaft s'avère être un adversaire toujours redoutable, les protégées de Laurent Bonadei ont cependant des arguments à faire valoir pour enfin remporter une rencontre dans une compétition majeure face aux voisines d'outre-Rhin.

Trois ans se sont écoulés depuis la nuit tragique de Milton Keynes, après une nouvelle désillusion face à l’Allemagne, dans un Euro mais cette fois lors d’une demi-finale (2-1). Trois ans durant lesquels de l’eau a coulé sous le pont de l’Europe : Corinne Diacre est bien loin des mémoires tricolores, Alexandra Popp ne pourra plus martyriser la défense française après qu’elle a annoncé sa retraite internationale en septembre dernier et surtout la France s’est enfin imposée face à sa bête noire lors d’une compétition internationale, à l’occasion de la demi-finale de Ligue des Nations en février 2024. Rarement la sérénité n’a été de mise côté tricolore lorsque s’avançait l’ogre allemand et ses huit titres continentaux, surtout au moment des quarts de finale, moment souvent fatal aux Françaises. Cette année, pourtant, les Bleues pourraient bien déjouer les pronostics.

Une attaque en feu

Avec onze réalisations en trois matchs, la France s’affirme comme la deuxième attaque la plus prolifique de cet Euro 2025 juste derrière l’Espagne, et a déjà battu son record de buts inscrits dans un même Euro. Une ligne offensive qui englobe en réalité bien plus que les joueuses présentées comme attaquantes puisqu’au total ce sont neuf joueuses différentes qui se sont illustrées durant les trois premiers matchs de la rencontre, encore un record qui fait la fierté du sélectionneur tricolore, Laurent Bonadei : « Sortir avec 9 points et 11 buts marqués de ce groupe, on peut être fier et satisfait (…) On sait qu’on a la capacité à marquer beaucoup de buts. Là, il y a 9 buteuses différentes en 11 buts. C’est-à-dire que le danger peut venir de partout. » Durant cette première phase de compétition, le danger est effectivement venu de partout puisque les Bleues se sont surtout illustrées en empilant les buts dans le jeu. Sur les onze réalisations tricolores, seulement deux l’ont été sur penalty.…

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard, à Bâle pour SOFOOT.com